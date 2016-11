S&P bevestigt kredietwaardigheid Nederland

LONDEN - Nederland behoudt bij kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) het hoogst mogelijke rapportcijfer: AAA. Dat betekent dat S&P het zeer onwaarschijnlijk acht dat leningen aan de Nederlandse overheid niet kunnen worden terugbetaald.

Door ANP - 18-11-2016, 18:06 (Update 18-11-2016, 18:22)

In een rapport onderstreept S&P vrijdag dat Nederland een rijk en welvarend land is, dat de laatste tijd een solide economisch herstel heeft laten zien. Ook roemt de kredietbeoordelaar de sterke verbetering van de huishoudboekje van de overheid in de afgelopen jaren.

Het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van Nederland is en blijft stabiel. Dat wil zeggen dat S&P er niet van uitgaat dat er op korte termijn iets zal veranderen aan de AAA-beoordeling.

Groeiprognoses bijgesteld

Naar aanleiding van het referendum waarin de Britse bevolking koos voor een toekomst buiten de Europese Unie, heeft S&P wel de groeiprognoses voor Nederland bijgesteld. De firma gaat nu uit van een economische groei van 1,5 procent volgend jaar en 1,2 procent in 2018. In mei was dat nog respectievelijk 1,9 en 1,8 procent.

Reden voor die verlaging is dat zo'n 9 procent van de goederen die Nederland exporteert, naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Daarover is door het brexit-referendum voor de middellange termijn onzekerheid ontstaan. S&P gaat er desondanks vanuit dat het fundament onder de Nederlandse economie stevig genoeg is om verdere groei te blijven ondersteunen.