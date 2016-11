'Geen uitstel maar afstel zzp-wet'

ANP 'Geen uitstel maar afstel zzp-wet'

WOERDEN - De omstreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) moet niet worden uitgesteld, maar helemaal worden geschrapt. Dat zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw in reactie op het besluit van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) om de wet uit te stellen tot in ieder geval begin 2018.

Door ANP - 19-11-2016, 11:11 (Update 19-11-2016, 11:20)

Wiebes besloot vrijdag de wet op te schorten na een stortvloed van kritiek van zzp-organisaties, werkgeversorganisaties en vakbonden.

De uitgangspunten van de wet waren prima, aldus Verhoef, maar de uitwerking was dramatisch. Wat hem betreft moet het kabinet komen met een nieuwe definitie en wettelijke erkenning van het zzp-schap.

Werkgeversorganisaties

De wet DBA was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Wie zich uitgeeft voor zelfstandige, maar feitelijk in dienst is van een werkgever, zou kunnen worden beboet. Er dreigden echter problemen omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit. Het aanpassen van die definitie kost tijd en komt op het bordje van het volgende kabinet, zei Wiebes vrijdagmiddag.

Vrijdagochtend zegden de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP het vertrouwen in de wet al op.