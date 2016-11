Ook Iraanse minister positief over oliedeal

TEHERAN - Ook de Iraanse olieminister Bijan Zanganeh is optimistisch over de kansen op een akkoord over een beperking van de olieproductie door oliekartel OPEC. Volgens hem is een overeenkomst op de OPEC-top in Wenen later deze maand ,,zeer waarschijnlijk''.

Door ANP - 20-11-2016, 13:53 (Update 20-11-2016, 13:53)

Het optimisme over de kansen op een deal lijkt te groeien. Afgelopen week zeiden bewindslieden uit Saudi-Arabië en Algerije eveneens dat ze verwachten dat het de leden van OPEC gaat lukken om eind november een definitief akkoord te bereiken.

Onlangs werd na lange onderhandelingen een voorlopige overeenkomst gesloten over een inperking van de productie door de OPEC-leden. Op die manier moet het overaanbod aan olie worden verminderd, zodat de druk op de olieprijs afneemt. De olie-overvloed zette de prijzen de afgelopen jaren flink onder druk.

Over de precieze verdeling wordt druk onderhandeld. De OPEC-landen hopen het akkoord eind november definitief te bekrachtigen. De veertien aangesloten landen zijn goed voor circa 40 procent van de wereldwijde olieproductie.