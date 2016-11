VW rekent niet meer op naheffing in Duitsland

WOLFSBURG - Volkswagen rekent niet meer op een extra belastingheffing door de Duitse overheid in verband met het dieselschandaal bij de autobouwer. Dat heeft het concern dit weekend laten weten, na berichtgeving van het Duitse weekblad Der Spiegel.

Door ANP - 20-11-2016, 15:53 (Update 20-11-2016, 16:10)

Vorig jaar beloofde Volkswagen nog om de fiscus te compenseren als aan eigenaren van sjoemeldiesels onterecht fiscale voordelen zijn gegeven. De Duitse belastingdienst zou door het gesjoemel van Volkswagen miljoenen euro's zijn misgelopen. De uitstoot van auto's bepaalt mede hoeveel belasting een autobezitter per jaar moet betalen.

Ook in Nederland zijn dergelijke toezeggingen door Volkswagen gedaan. Mensen met een diesel waarmee is gesjoemeld om 'm schoner te laten lijken, hoeven daardoor niet bang te zijn dat de belastingdienst achter hen aan komt. Over een eventuele naheffing door de fiscus in Nederland heeft Volkswagen dit weekend niks gezegd.

Volgens de Duitse overheid kunnen alle belastingberekeningen pas gedaan worden als toezichthouders hun onderzoek naar de hele kwestie hebben afgerond. Dit is nog niet het geval. Vorderingen in dit soort fiscale procedures zouden bovendien vertrouwelijk zijn.

Volkswagen gaf vorig jaar toe op grote schaal te hebben gesjoemeld om de uitstoot van dieselmotoren rooskleuriger voor te wenden. De nasleep daarvan kost de onderneming vele miljarden euro's. Het autoconcern kondigde afgelopen vrijdag tevens een reorganisatie aan die de komende jaren circa 30.000 banen kost.