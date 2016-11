De post heeft steeds minder haast

DEN HAAG - De bezorging van post heeft steeds minder een spoedeisend karakter. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van eigen onderzoek naar de ontwikkelingen op de postmarkt, waarvan de resultaten maandag zijn gepubliceerd.

Bedrijven en instanties maken net als consumenten steeds vaker gebruik van e-mail of social media om te communiceren. Daardoor daalt het postvolume stevig. Maar postbezorgers zien volgens de ACM nog een verschuiving. Als bedrijven nog een brief sturen, verkiezen zij vaker bezorging binnen twee of drie dagen boven de duurdere 24 uursdienst.

Dat wil overigens niet zeggen dat in dat segment sprake is van groei. Ook voor post die langer dan een dag onderweg is geldt dat de volumes dalen. Het gaat alleen minder hard dan bij de post die binnen een dag bij de ontvanger op de mat moet liggen.

Nieuwe spelers

Het totale postvolume lag vorig jaar met 3,1 miljard poststukken meer dan 40 procent lager dan in 2009, het jaar waarin voor het eerst nieuwe spelers werden toegelaten op de postmarkt. Bedrijven compenseren die daling door de tarieven te verhogen en door andere diensten te gaan aanbieden. Pakketbezorging bijvoorbeeld groeit wel sterk, doordat mensen vaker online winkelen.

Vooral consumenten zijn stevig meer gaan betalen voor het versturen van brieven en kaarten. De gemiddelde opbrengst per poststuk is sinds 2009 met 71 procent gestegen. Zakelijke afzenders, goed voor 93 procent van het totale postvolume, zijn gemiddeld 10 procent meer gaan betalen. Op die markt is sprake van concurrentie, die de laatste jaren ook nog is toegenomen. Op de consumentenmarkt is vrijwel alleen PostNL actief.