ANP Rustige sessie op beurzen

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam stond maandag in de vroege handel licht hoger. Ook de andere graadmeters in Europa kwamen amper in beweging. De stijging van de olieprijs, door hoop op een mogelijke productiedeal binnen het oliekartel OPEC, ondersteunde het sentiment enigszins.

Door ANP - 21-11-2016, 9:11 (Update 21-11-2016, 9:55)

De AEX-index in Amsterdam stond in het eerste handelsuur 0,1 procent hoger op 451,31 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 648,00 punten. De indices in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden onveranderd tot 0,4 procent hoger.

De olieprijs zat in de lift, dankzij groeiend optimisme over een mogelijke inperking van de productie door de OPEC-leden. Ook de Iraanse olieminister Bijan Zanganeh toonde zich dit weekeinde optimistisch over de kansen op zo'n akkoord. Volgens hem is een overeenkomst op de OPEC-top in Wenen later deze maand ,,zeer waarschijnlijk''. Verder liet de Russische president Vladimir Poetin zich positief uit over een mogelijke bevriezing van de productie.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent naar 46,29 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder en kostte 47,51 dollar per vat. Zwaargewicht Shell stond in Amsterdam 1,4 procent in de plus. Ook dienstverlener aan de oliesector SBM Offshore stond bij de stijgers, met een plus van 0,9 procent.

Bij de hoofdfondsen ging Randstad aan kop met een winst van 2,6 procent, na een adviesverhoging door HSBC.

Heijmans

OCI won bij de middelgrote fondsen 5,5 procent en was daarmee lijstaanvoerder in de MidKap. De kunstmest- en chemicaliënproducent verwacht de komende twee jaar 100 miljoen dollar aan kosten te kunnen besparen.

Heijmans ging bij de kleine bedrijven bijna 5 procent onderuit, nadat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) opheldering had gevraagd over de nieuwe kredietafspraken die Heijmans met zijn banken treft. In de markt leven al langere tijd grote zorgen over de financiële toekomst van het bouwbedrijf.

Euro

In Frankfurt kelderde chiptoeleverancier Aixtron ruim 70 procent, omdat een Amerikaanse toezichthouder de overname van het Duitse bedrijf door het Chinese Grand Chip Investment heeft tegengehouden.

De euro was 1,0635 dollar waard, tegen 1,0590 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.