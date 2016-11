May houdt vast aan lagere bedrijfsbelastingen

ANP May houdt vast aan lagere bedrijfsbelastingen

LONDEN - De Britse regering werkt nog altijd aan plannen voor een lagere vennootschapsbelasting, maar niet in de mate waarover in de pers wordt gespeculeerd. Dat liet een woordvoerster van de Britse premier Theresa May maandag weten.

Door ANP - 21-11-2016, 13:48 (Update 21-11-2016, 13:48)

May houdt vast aan haar plan om de belasting voor bedrijven in 2020 te verlagen naar 17 procent, tegen 20 procent nu. De Britse krant Daily Telegraph stelde maandag dat dit doel zou zijn opgeschroefd tot minder dan 15 procent, maar de woordvoerster deed dit af als speculatie.

De Britse regering tracht Groot-Brittannië met lagere belastingtarieven ook na het voorgenomen vertrek uit de EU aantrekkelijk te houden voor grote internationale bedrijven. De Duitse minister Wolfgang Schäuble (Financiën) waarschuwde maandag tegen al te sterke belastingverlagingen. Hij wees de Britten erop dat ze nog altijd deel uitmaken van de EU en zich dus moeten houden aan Europese regels.