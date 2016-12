Barclays voor rechter wegens rommelhypotheken

NEW YORK - De Britse bank Barclays is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens misleiding van investeerders aan wie schuldpapier is verkocht met rommelhypotheken als onderpand. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten waarin persbureau Bloomberg inzage heeft gehad.

Door ANP - 22-12-2016, 21:19 (Update 22-12-2016, 21:19)

De wijdverbreide verkoop van obligaties op basis van te makkelijk verstrekte, Amerikaanse hypotheken, was een van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis. Die stak in 2007 in de Verenigde Staten de kop op en sloeg het jaar daarop over naar Europa en de rest van de wereld.

Barclays verkocht Amerikaanse klanten schuldpapier op basis van hypotheken met een totale waarde van 31 miljard dollar. Van die leningen bleek ruim de helft niet te kunnen worden afbetaald. Daardoor verloren de effecten hun waarde en gingen de kopers voor vele miljarden dollars het schip in, aldus de Amerikaanse justitie.