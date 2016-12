Delta Lloyd en NN blikvangers op Damrak

ANP Delta Lloyd en NN blikvangers op Damrak

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag overwegend met kleine winsten geopend. In Amsterdam ging de aandacht uit naar de verzekeraars NN en Delta Lloyd, nu het bestuur van Delta Lloyd akkoord is gegaan met het overnamebod van het voormalige dochterbedrijf van ING.

Door ANP - 23-12-2016, 9:20 (Update 23-12-2016, 9:20)

De Amsterdamse AEX stond kort na de opening 0,2 procent in de plus op 483,31 punten. De MidKap stond nagenoeg onveranderd op 682,30 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent. In Londen, waar slechts een halve dag wordt gehandeld, stond de FTSE 0,1 procent in de min.

Delta Lloyd zakte in de MidKap 1,1 procent tot 5,27 euro. NN biedt 5,40 per aandeel Delta Lloyd, waarmee de overname in totaal 2,5 miljard euro kost. NN won in de AEX 3,5 procent aan beurswaarde.