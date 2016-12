TLN werkt aan claim om vrachtwagenkartel

ZOETERMEER - Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) bereidt een claim voor tegen vijf truckfabrikanten vanwege hun rol in een groot vrachtwagenkartel. TLN heeft daarvoor het internationale advocatenkantoor Hausfeld & Co in de arm genomen.

Door ANP

Tijdens het veertien jaar durende verbond maakten DAF, Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco afspraken om de verkoopprijzen op te krikken. In Nederland zijn in die periode zo'n 240.000 vrachtwagens verkocht. De extra kosten die kopers daardoor betaalden komen volgens Hausfeld neer op 1,2 miljard euro.

TLN vertegenwoordigt ruim 5000 transportbedrijven en hoopt dat zo veel mogelijk gedupeerde bedrijven zich aansluiten bij een claim. Aanmelden kan vanaf januari via de site van TLN. Ook andere organisaties werken aan een claim.

De vijf sjoemelende fabrikanten kregen in juli al een boete van ruim 2,9 miljard euro opgelegd wegens deelname aan het kartel. Daimler kreeg met 1 miljard euro de hoogste boete van de betrokkenen. De boete van DAF bedroeg 752 miljoen euro.