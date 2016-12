Beleggers luiden turbulent beursjaar uit

AMSTERDAM - Beleggers lijken het turbulente beursjaar 2016 komende week rustig uit te gaan luiden. De korte laatste handelsweek biedt geen agendapunten die op voorhand voor vuurwerk beloven te zorgen, waardoor de balans van het jaar kan worden opgemaakt. Die valt positief uit, ondanks alle onzekerheid die keer op keer over de markten spoelde.

Door ANP - 25-12-2016, 16:20 (Update 25-12-2016, 16:20)

Vooral de eerste helft van 2016 kende veel pieken en dalen. Zo gingen beursgraadmeters in de eerste maanden wereldwijd onderuit door toenemende zorgen over de Chinese economie. Nadat die grotendeels waren weggeëbd zorgde de onverwachte brexit voor stevige verliezen. Die werden echter redelijk snel goedgemaakt, waarna een ongekend rustige zomer aanbrak, waarin de koersen per saldo nauwelijks in beweging kwamen.

In het najaar nam de onrust toe, in de aanloop naar de verkiezingen in de Verenigde Staten. Daarbij werd op voorhand gevreesd voor een ineenstorting van de beurzen als Donald Trump zou winnen, maar het tegenovergestelde bleek waar. Na zijn zege werd de focus bliksemsnel verlegd naar de enorme overheidsinvesteringen die hij heeft beloofd en groeide de verwachting dat Trump de regels voor de financiële sector zal versoepelen.

Sterke opmars

Beurzen begonnen daardoor aan een sterke opmars, die tot op heden aanhoudt. Onder aanvoering van de bankaandelen stoomden de beurzen in New York op naar nieuwe recordhoogtes, waarbij de Dow Jones op een haar na de historische mijlpaal van 20.000 punten bereikte.

De Amsterdamse AEX won dit jaar 9 procent. Die winst kwam eveneens tot stand na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. ArcelorMittal is veruit het best presterende aandeel onder de 25 Amsterdamse hoofdfondsen in 2016. De staalfabrikant werd dit jaar 133 procent meer waard, waardoor het stevige verlies van 2015 weer werd weggepoetst. KPN rendeerde het slechtst. Het telecombedrijf verloor ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde.

Dicht

De Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag dicht. De rest van de week wordt op normale tijden gehandeld, behalve in Londen. Daar is de beurs ook dinsdag gesloten en wordt de handel vrijdag al kort na het middaguur gestaakt.

De agenda is nagenoeg leeg, op enkele publicaties over de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS na. In Nederland meldt het CBS vrijdag de meest recente stand van het vertrouwen onder producenten.