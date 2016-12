Grote terugroepactie BMW in China om airbags

PEKING - Automaker BMW roept in China circa 200.000 auto's terug naar de garage vanwege problemen met airbags. Het gaat daarbij om modellen die zijn uitgerust met airbags van de Japanse fabrikant Takata, zo meldde de Chinese toezichthouder maandag.

Door ANP - 26-12-2016, 12:48 (Update 26-12-2016, 12:48)

Het is niet voor het eerst dat auto's naar de garage worden teruggeroepen om problemen met de airbags van Takata. Het Japanse bedrijf is in moeilijkheden geraakt door een defect in het opblaasmechanisme van zijn airbags, die daardoor kunnen ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd.

Wereldwijd zijn miljoenen auto's teruggeroepen naar de garage om de airbags te laten nakijken. Autofabrikanten willen de kosten daarvan verhalen op Takata. De schade loopt naar verwachting in de miljarden.