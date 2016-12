Wall Street vanwege kerst gesloten

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York blijven maandag vanwege kerst gesloten. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld. In de laatste sessies van het jaar zal de handel evenwel dun zijn, aangezien veel partijen de boeken al hebben gesloten.

Beleggers in de VS moeten het in het restant van 2016 verder doen met een nagenoeg lege macro-economische agenda. Wel volgen deze week nog cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen.

Wall Street sloot vrijdag een fractie hoger. De leidende Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 19.933,81 punten. Daarmee kwam de historische mijlpaal van 20.000 punten weer een stapje dichterbij. De brede S&P 500 sloot ook 0,1 procent hoger op 2263,69 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 5462,69 punten.