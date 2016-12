Nikkei sluit opnieuw vlak

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw zonder grote uitslagen gesloten. De handel werd enigszins gesteund door de verzwakking van de yen ten opzichte van de dollar en tekenen van herstel in de Japanse industrie, maar voor grote verschuivingen zorgde dit niet.

Door ANP - 28-12-2016, 7:37 (Update 28-12-2016, 7:37)

De toonaangevende Nikkei-index sloot voor de tweede sessie op rij nagenoeg onveranderd, op 19.401,72 punten. Uit nieuwe cijfers bleek dat de productie in de Japanse industrie in november met 1,5 procent is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, na een stagnatie in oktober. Op jaarbasis nam de productie met bijna 5 procent toe.

Elders in de regio toonden de beurzen een wisselend beeld. De Kospi in Seoul leverde 1 procent in, terwijl de All Ordinaries in Sydney er 1 procent bij kreeg. Daar werd woensdag voor het eerst gehandeld na het lange kerstweekeinde. Dat gold ook voor Hongkong, waar de Hang Seng in de middaghandel 0,4 procent in de plus stond.