Ex-Bundesbankpresident Tietmeyer overleden

FRANKFURT - De voormalige Duitse centralebankpresident Hans Tietmeyer is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat werd woensdag bekendgemaakt door een woordvoerder van de Bundesbank.

28-12-2016

Tietmeyer stond van 1993 tot 1999 aan het hoofd van de Bundesbank en was in die periode een van de wegbereiders van de begin 1999 ingevoerde euro. Hij speelde vooral een belangrijke rol bij het vaststellen van de koers en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. De focus van de ECB werd daarbij gericht op het handhaven van de prijsstabiliteit in de eurozone.

Tietmeyer werd op 18 augustus 1931 geboren in Metelen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij overleefde in 1988 een aanslag door de Duitse terreurbeweging Rote Armee Fraktion (RAF).