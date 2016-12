Beursaap Jacko presteert minder dan AEX

EINDHOVEN - Het willekeurige mandje aandelen van beursaap Jacko van beleggerssite Beursgorilla heeft in 2016 pas voor de derde keer in zijn zestienjarige bestaan minder gerendeerd dan de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs, de AEX-index. Dat meldde Beursgorilla donderdag. Met name de verkoop van aandelen Arcadis en Ordina eerder dit jaar deden Jacko de das om.

Door ANP - 29-12-2016, 10:36 (Update 29-12-2016, 10:36)

De willekeurige portefeuille van tien aandelen van Jacko stond donderdagochtend op een verlies van ruim 2 procent in 2016. De AEX stevent juist af op een jaarwinst van 9 tot 10 procent.

In februari verkocht Jacko zijn aandelen Ordina met een verlies van 40 procent. Later krabbelde het aandeel Ordina weer op. Jacko verkocht verder het aandeel Arcadis in augustus met een verlies van 42 procent. Dit aandeel verkeert overigens nog steeds in zwaar weer.

Experiment

Beursgorilla liet begin 2000 bij wijze van experiment een gorilla via de keuze van verschillende bananen, die correspondeerden met beursgenoteerde fondsen, een mandje met tien aandelen samenstellen. In dat mandje wordt elke maand, eveneens totaal willekeurig, één aandeel verwisseld voor een ander fonds. Sinds de eeuwwisseling heeft de gorilla het dertien van de zestien jaar beter gedaan dan de AEX.

De andere jaren dat Jacko het aflegde tegen de AEX waren 2011 en 2014. Sinds 2000 haalde Jacko een rendement van gemiddeld 4,5 procent per jaar, terwijl de AEX gemiddeld met 2,2 procent per jaar daalde.