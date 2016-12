'ECB was onduidelijk over Monte dei Paschi'

MILAAN ( - ) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft niet duidelijk uitgelegd waarom de noodlijdende bank Monte dei Paschi bijna twee keer meer kapitaal nodig heeft dan eerder gedacht. Dat stelt de Italiaanse minister van Financiën Pier Carlo Padoan in een donderdag gepubliceerd interview met zakenkrant Il Sole 24 Ore.

Door ANP - 29-12-2016, 13:51 (Update 29-12-2016, 13:51)

De ECB besloot eerder deze week dat Monte dei Paschi 8,8 miljard euro aan extra kapitaal nodig heeft, in plaats van de 5 miljard euro die eerder werd geëist. Veel uitleg werd daarbij volgens Padoan niet gegeven. ,,Naast een brief van vijf regels en met drie getallen was enige extra uitleg nuttig geweest'', stelde hij. ,,Het zou handig zijn geweest als ze ons meer informatie hadden gegeven over de manier waarop die waardering tot stand is gekomen.''

Monte dei Paschi gaf eerder aan dat de eis van de ECB is gebaseerd op een nieuwe stresstest voor de bank, die er de afgelopen weken niet in slaagde genoeg kapitaal op te halen bij private investeerders. Daarom wordt nu gewerkt aan een reddingsoperatie door de overheid.