Wall Street opent licht hoger

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger aan de handel begonnen. Bij gebrek aan groot nieuws lijkt de op één na laatste handelsdag van 2016 op voorhand weer een rustige sessie op te leveren. Veel marktpartijen hebben het jaar al voor gezien gehouden.

Door ANP - 29-12-2016, 15:57 (Update 29-12-2016, 15:57)

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 19.867 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent bij 2253 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde nagenoeg onveranderd op 5439 punten.

Voorbeurs bleek uit een eerste schatting dat het handelstekort van de VS in november onverwacht is opgelopen. De export van 's werelds grootste economie kromp met 1 procent, terwijl de import met ruim 1 procent steeg.