ANP Europees fiat verlenging banksteun Italië

BRUSSEL - De Europese Commissie is akkoord met de verlenging van een Italiaans steunprogramma voor banken tot 30 juni volgend jaar. Ook de liquiditeitssteun voor de noodlijdende bank Monte dei Paschi di Siena kreeg groen licht.

Door ANP - 29-12-2016, 19:01 (Update 29-12-2016, 19:01)

Eind juni stemde Brussel in met een plan van de Italiaanse overheid om garant te staan tot 166 miljard euro voor banken die in moeilijkheden konden raken. Dat programma liep aanvankelijk tot het einde van dit jaar.

Inmiddels is Monte dei Paschi dusdanig in de problemen geraakt dat de Italiaanse overheid deze maand moest bijspringen. Staatssteun aan banken is sinds de financiële crisis in principe niet meer toegestaan in de Europese Unie, maar er zijn uitzonderingsregels waar Rome gebruik van heeft gemaakt. De Europese Commissie neemt de precieze voorwaarden van de herkapitalisatie van Monte dei Paschi nog wel verder onder de loep.