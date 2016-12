Nikkei eindigt 2016 nagenoeg vlak

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een miniem verlies gesloten. Daarmee eindigde de toonaangevende Nikkei-index het turbulente beursjaar 2016 op nagenoeg hetzelfde niveau als 2015.

Door ANP - 30-12-2016, 7:44 (Update 30-12-2016, 8:30)

De Nikkei sloot vrijdag met een verlies van 0,2 procent op 19.114,37 punten. Daarmee staat de hoofdgraadmeter in Tokio bij de jaarwisseling 0,4 procent boven de slotstand van 2015. Die nagenoeg vlakke stand betekent wel een aanzienlijk herstel ten opzichte van het dieptepunt dat halverwege het jaar werd bereikt. Eind juni stond de Nikkei nog ruim 20 procent onder de eindstand van vorig jaar.

Het aandeel Toshiba herstelde vrijdag met een winst van 10 procent enigszins van de grote verliezen die eerder deze week werden geboekt. Het technologieconglomeraat zag sinds de kerstdagen ruim een derde van zijn beurswaarde verdampen door de dreigende miljardenstrop bij zijn nucleaire activiteiten.

Australië en China

De beurs in Sydney leverde op de laatste handelsdag van het jaar 0,6 procent in, terwijl de Hang Seng in Hongkong in de middaghandel 1 procent in de plus stond. De Australische All Ordinaries won dit jaar bijna 7 procent, terwijl de beurs in Hongkong op ongeveer hetzelfde niveau staat als een jaar geleden.

In Seoul werden de boeken van dit jaar donderdag al gesloten. De Kospi ging dit jaar ruim 3 procent vooruit.