Spaanse inflatie op hoogste niveau sinds 2013

MADRID - De inflatie in Spanje is deze maand opgelopen tot het hoogste niveau sinds augustus 2013. Dat blijkt uit een eerste raming die het Spaanse statistiekbureau vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 30-12-2016, 10:37 (Update 30-12-2016, 10:37)

Het prijspeil in de op drie na grootste economie van de eurozone lag in december 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was de inflatie aanzienlijk sterker dan de plus van 0,7 procent die in november werd gemeten.

Spanje kampte de afgelopen jaren met lange periodes van aanhoudende prijsdalingen. Aan die deflatie kwam dit najaar pas een einde.