Weinig vuurwerk in slotsessie Wall Street

ANP Weinig vuurwerk in slotsessie Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York noteerden vrijdag halverwege de laatste handelssessie van 2016 eensgezind lager. Daarmee lijken de graadmeters op weg om een uitgesproken positief beursjaar enigszins in mineur te eindigen. De handel is dun doordat veel partijen de boeken al gesloten hebben.

Door ANP - 30-12-2016, 20:02 (Update 30-12-2016, 20:02)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent in de min op 19.793 punten. De S&P 500 verloor 0,3 procent naar 2242 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,8 procent in en kwam daarmee op 5390 punten.

De laatste handelsdag van het jaar bracht geen nieuws om de handel richting te geven. In dat opzicht is het wachten op de eerste week van het nieuwe jaar. Daarin staan onder meer het banenrapport van december en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie op de agenda. De beurzen in New York werken vrijdag nog een volledige handelsdag af, waarna de handel tot dinsdag stilligt.

Techbedrijven

In de laatste sessie van het jaar vielen onder meer de verliezen bij techbedrijven op. Zo verloren techreuzen als Apple, Facebook, Google-moeder Alphabet en Microsoft 0,7 tot 1,1 procent. Farmaceut Mylan won 2,6 procent aan beurswaarde. Het bedrijf lanceerde generieke versies van twee geneesmiddelen en kreeg daarmee de handen van beleggers op elkaar.

Het aandeel van chipmaker Nvidia stond andermaal in de belangstelling doordat short-seller Citron Research nogmaals moeizame tijden voorspelde voor het concern in 2017. Het aandeel Nvidia verloor 3,6 procent.

Chevron

Chevron stond vrijdag 0,1 procent hoger. De oliereus behoort met een plus van circa 30 procent tot de sterkste stijgers in de Dow-Jonesindex dit jaar. Graaf- en bouwmachinemaker Caterpillar, dat dit jaar ongeveer 40 procent aan beurswaarde won, leverde in de laatste sessie nog wel 0,3 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent naar 53,60 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper, bij 56,61 dollar per vat. De euro werd voor 1,0534 dollar verhandeld, tegen 1,0555 dollar bij het slot van de Europese beurzen.