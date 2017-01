Ziggo en Vodafone Nederland ronden fusie af

ANP Ziggo en Vodafone Nederland ronden fusie af

LONDEN - Het fusiebedrijf van Vodafone Nederland en Ziggo heeft de naam VodafoneZiggo gekregen, maar zal wel onder de merknamen Ziggo en Vodafone blijven opereren. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt bij de afronding van de fusie.

Door ANP - 1-1-2017, 14:51 (Update 1-1-2017, 14:51)

Vodafone en Ziggo-moeder Liberty Global waren kort voor de jaarwisseling klaar met het samenvoegen van hun Nederlandse activiteiten. Daarmee krijgt marktleider KPN op de telecom- en televisiemarkt concurrentie van een tweede grote speler die in het hele land vaste én mobiele diensten kan aanbieden met een eigen netwerk.

De joint-venture die in februari vorig jaar werd aangekondigd is volgens een verklaring goed voor een gecombineerde jaaromzet van meer dan 4 miljard euro, met tien miljoen klanten voor vaste diensten en vijf miljoen voor mobiel. Vodafone heeft een contante betaling gedaan aan Liberty Global van 800 miljoen euro, om daarmee de verschillende waarden van de takken gelijk te trekken. Dat bedrag was iets lager dan de eerder voorziene 1 miljard euro.

De Europese Commissie ging in augustus al onder voorwaarden akkoord met de samensmelting. Om definitief groen licht van Brussel te krijgen heeft Vodafone Nederland zijn afdeling voor vaste telefoonlijnen, internet en tv-diensten verkocht aan T-Mobile. De samenwerking tussen Vodafone en Ziggo levert volgens de bedrijven circa 3,5 miljard euro aan besparingen op.