Jumbo in de aanval in centra grote steden

ANP Jumbo in de aanval in centra grote steden

VEGHEL ( - ) - Jumbo mengt zich nadrukkelijker in de strijd om de gunst van de consument in de grote steden. Het supermarktconcern opent in de loop van dit jaar zijn eerste gemakswinkels in stations en binnensteden. Klanten kunnen daar terecht voor een paar snelle boodschappen, maar vooral ook voor kant-en-klare, vers bereide maaltijden.

Door ANP - 2-1-2017, 16:55 (Update 2-1-2017, 16:55)

In de nieuwe formule komen elementen van zowel Jumbo als de vorig jaar overgenomen restaurantketen La Place samen. Daarmee voorziet het bedrijf in een behoefte die leeft bij klanten, zei financieel topman Ton van Veen van Jumbo maandag. Waar de winkels precies komen te staan, wilde hij nog niet onthullen.

Jumbo richt zich van oudsher vooral op grotere locaties, waar met een groot assortiment in de winkel veel omzet kan worden behaald. In de binnensteden is de op een na grootste supermarktketen van Nederland minder sterk vertegenwoordigd. Zeker vergeleken met marktleider Albert Heijn, die op de stations bovendien succesvol is met de gemakswinkels van AH to go.

Verdienen

Hoewel winkels op druk bezochte locaties in de grote steden relatief duur zijn, verwacht Jumbo er zeker geld aan te kunnen verdienen. ,,Anders zouden we er niet aan beginnen'', zei Van Veen. Het bedrijf rekent daarbij op een hoog aantal bezoekers. Daarnaast blijft het scherp op de kosten letten.

Ook aan de andere kant van het spectrum blijft Jumbo groeien. Dit jaar opent zeker één nieuwe Foodmarkt de deuren, in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Deze grote winkelformule met uitgebreide versafdelingen en keukens, heeft nu nog drie vestigingen, in Amsterdam, Breda en Veghel. Dat aantal groeit de komende jaren naar tien tot twaalf, voorspelde Van Veen.

Online besteldienst

Verder investeert Jumbo in de verdere ontwikkeling van zijn online besteldienst, waar het aantal ophaalpunten verder wordt uitgebreid. Doel is in dat segment de grootste van Nederland te worden. Ook daarom moeten de kosten verder omlaag. ,,Online foodretail is nu eenmaal minder winstgevend'', aldus Van Veen.

Mede daarom heeft Jumbo bij Nieuwegein een stuk grond gekocht waar de komende jaren een geautomatiseerd distributiecentrum wordt gebouwd. Dat zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, maar in welke mate wordt pas volgend jaar duidelijk.