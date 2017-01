Bedrijfsleven positiever gestemd over 2017

ANP Bedrijfsleven positiever gestemd over 2017

ALPHEN A/D RIJN - De top van het internationale bedrijfsleven is de afgelopen maanden positiever geworden over 2017. Uit een kwartaalrapportage van accountants- en adviesbureau Grant Thornton blijkt dat het zakelijk optimisme wordt gevoed door de aantrekkende economie, terwijl de onzekerheid rond zaken als de brexit en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten is afgenomen.

Door ANP - 3-1-2017, 7:55 (Update 3-1-2017, 7:55)

De helft van de 2600 wereldwijd ondervraagde bedrijven denkt in 2017 meer omzet te behalen. Dat was drie maanden eerder nog 45 procent. Ook zijn de vooruitzichten voor prijsstijgingen en een hoger rendement verbeterd.

Volgens Grant Thornton kunnen bedrijven beter sturen op zaken als belastingen, werkgelegenheid en handelspolitiek nu de ,,onzekere periode achter ons ligt". Wel benadrukt het accountantsbureau dat er nog verkiezingen aankomen in onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland die zeker in de Europese markt wel weer tot onrust kunnen leiden.