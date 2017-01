AEX opent met winst

AMSTERDAM ( - ) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Net als in Frankfurt en Parijs trokken beleggers aan het Damrak daarmee de stijgende lijn van maandag door. In Londen wordt voor het eerst sinds oudjaarsdag weer gehandeld. Ook op Wall Street wordt de handel later op de dag hervat.

Door ANP - 3-1-2017, 9:09 (Update 3-1-2017, 9:09)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,3 procent hoger op 487,75 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 696,39 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen 0,3 tot 0,5 procent vooruit.

Beursbedrijf Euronext won bij de kleinere fondsen bijna 2 procent. De uitbater van aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon wil afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet voor 510 miljoen euro overnemen van London Stock Exchange.