ANP Britse industrie houdt baat bij daling pond

LONDEN - De activiteit in de Britse industrie is vorige maand in het sterkste tempo van de afgelopen tweeënhalf jaar gegroeid. De fabrieken hebben vooral baat van de enorme daling van de waarde van het Britse pond, die Britse producten aantrekkelijker maakt voor de export.

Door ANP - 3-1-2017, 10:59 (Update 3-1-2017, 10:59)

De sterke groei in december bleek dinsdag uit een rondvraag onder inkoopmanagers. De graadmeter die daarop is gebaseerd ging in december van 53,6 naar 56,1. Dat is de hoogste stand sinds juni 2014 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

Sinds het brexit-referendum van juni is het pond ongeveer een vijfde goedkoper geworden ten opzichte van andere valuta. Die ontwikkeling steunt niet alleen de export. Het zorgt ook voor een hogere inflatie, omdat geïmporteerde goederen duurder zijn dan voorheen.