ANP Banken en oliefondsen in trek op Beursplein 5

AMSTERDAM - Op de beurs in Amsterdam werden ook op de tweede handelsdag van 2017 overwegend bescheiden winsten geboekt. Onder invloed van oplopende rentes en olieprijzen gingen dinsdag met name de koersen van financiële en oliegerelateerde fondsen omhoog.

Door ANP - 3-1-2017, 18:18 (Update 3-1-2017, 18:18)

De toonaangevende AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 487,99 punten. De MidKap daarentegen eindigde een fractie lager op 693,12 punten. Ook elders in Europa gaven de koersenborden een gemengd beeld. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent, die in Frankfurt zakte 0,1 procent.

ABN AMRO en ING waren de sterkste stijgers in de AEX met winsten van 3,2 en 2,5 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group (Nationale-Nederlanden) kregen er 1,6 en 1,3 procent bij. Energieconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore wonnen respectievelijk 1,2 en 1 procent.