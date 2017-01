Nikkei begint 2017 enthousiast

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio heeft zijn eerste handelsdag van 2017 woensdag met een stevige winst afgesloten. Beleggers putten moed uit de hernieuwde opmars van de dollar ten opzichte van de yen en de hogere standen die in New York bij de aanvang van het nieuwe jaar werden geboekt.

Door ANP - 4-1-2017, 7:30 (Update 4-1-2017, 7:30)

De toonaangevende Nikkei-index sloot met een winst van 2,5 procent op 19.594,16 punten. Airbagmaker Takata hoorde opnieuw bij de uitblinkers, met een koerswinst van 17,5 procent. Het geplaagde bedrijf trok daarmee de stijgende lijn van voor de jaarwisseling door, die ontstond door berichten dat Takata dicht bij een schikking met autoriteiten in de VS zou zijn in de langslepende affaire rond defecten in zijn airbags.

Elders in de regio werd dinsdag al gehandeld en bleven de uitslagen woensdag beperkter dan in Japan. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent, net zoals de beurs in Sydney. In Hongkong noteerde de Hang Seng in de middaghandel een fractie in de min.