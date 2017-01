Verkopen autobouwer Tesla vallen tegen

PALO ALTO - De verkopen van Tesla Motors zijn afgelopen jaar tegengevallen. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's leverde 76.230 bolides af. Dat was wel 51 procent meer dan een jaar eerder, maar daarmee heeft de onderneming niet voldaan aan zijn eigen doelstelling om 80.000 wagens aan de man te brengen.

4-1-2017

Het concern staat bekend om zijn ambitieuze doelen. Tesla-baas Elon Musk zei eerder dat hij de productie wil opvoeren tot een half miljoen wagens in 2018. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Tesla kampt onder meer met technische problemen die voor vertraging zorgen. Sommige marktkenners houden er al rekening mee dat Tesla het uitbrengen van zijn goedkopere Model 3, dat eigenlijk dit jaar op de markt moet komen, gaat uitstellen.