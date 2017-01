AEX trekt stijgende lijn door

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst geopend. Ook andere Europese beursgraadmeters begonnen de dag positief. Daarmee werd de stijgende lijn van de eerste twee handelssessies van 2017 doorgetrokken, mede dankzij de winsten die dinsdag in New York bij de aanvang van het nieuwe jaar werden geboekt.

4-1-2017

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,2 procent hoger op 488,74 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 694,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,2 procent vooruit.

Sligro kwam voorbeurs als eerste aan het Damrak genoteerde bedrijf met cijfers over 2016. Het groothandels- en supermarktbedrijf zag de omzet vorig jaar met ruim 5 procent stijgen, naar 2,8 miljard euro. Het aandeel Sligro stond in de eerste minuten van de handelsdag in de bovenste regionen van de MidKap, met een plus van 0,6 procent.