Randstad sterkste stijger in lichtrode AEX

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Elders in Europa kwamen graadmeters nauwelijks in beweging. Uitzender Randstad kreeg in Amsterdam de handen van beleggers op elkaar nadat toezichthouder ACM akkoord ging met de overname van detacheerder BMC.

Door ANP - 4-1-2017, 17:49 (Update 4-1-2017, 17:49)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,1 lager op 487,58 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 691,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten nagenoeg vlak. De FTSE in Londen won 0,1 procent.

Randstad was veruit de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een plus van 2,4 procent. De uitzender is sinds de jaarwisseling in trek bij beleggers. Volgens Randstad wordt zijn onderdeel Yacht Group Nederland door de overname van BMC de belangrijkste speler in de detacheringsmarkt voor de publieke sector.