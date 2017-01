Apple zag verkoop apps fors stijgen in 2016

CUPERTINO - Appontwikkelaars hebben afgelopen jaar bij elkaar 20 miljard dollar verdiend aan de verkoop van hun producten via de App Store van Apple. Dat betekent een toename met 40 procent ten opzichte van 2015, meldde het technologiebedrijf uit Cupertino donderdag.

Door ANP - 5-1-2017, 15:55 (Update 5-1-2017, 15:55)

De meest gedownloade app van 2016 was het spelletje Pokémon Go, dat afgelopen zomer in de App Store verscheen. Rond de feestdagen zorgde Super Mario Run voor downloadrecords, met meer dan 40 miljoen downloads in vier dagen tijd. Het veroverde daarmee in korte tijd een plek bij de tien best verkochte apps van 2016.

Ook 2017 is goed begonnen voor Apple. Op nieuwjaarsdag haalden bezitters van onder meer iPhones, iPads en Apple Watches voor in totaal 240 miljoen dollar aan apps binnen. Daarmee was 1 januari de drukste dag in de geschiedenis van de App Store, die sinds 2008 bestaat.