Goederenoverslag in haven Gent naar record

GENT - De haven van Gent heeft zijn beste jaar ooit achter de rug. Er werd in 2016 met 51 miljoen ton bijna een tiende meer aan goederen overgeslagen dan een jaar eerder, meldde het Gentse havenbedrijf vrijdag.

Door ANP - 6-1-2017, 14:06 (Update 6-1-2017, 14:06)

Onlangs bleek al dat de haven van Antwerpen eveneens een recordjaar in de boeken heft gezet. Antwerpen profiteerde vooral van het aantrekken van de containeroverslag, die deels werd afgesnoept van Rotterdam.

Gent heeft vergeleken met Antwerpen en Rotterdam een relatief kleine haven. Maar als overslagpunt is de Vlaamse stad wel erg interessant voor Nederland. De haven staat alleen via het kanaal Gent-Terneuzen in verbinding met de zee. Er zijn inmiddels ook plannen om de haven van Gent op organisatorisch vlak te fuseren met de Zeeuwse havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele. Daarvoor tekenden de partijen onlangs een intentieverklaring.