Volkswagen dicht bij miljardenschikking VS

NEW YORK - Volkswagen is naar verluidt dicht bij een schikking met Justitie in de Verenigde Staten vanwege het dieselschandaal. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zouden de partijen nog voor de inauguratie van Donald Trump als de nieuwe Amerikaanse president op 20 januari de zaak geregeld willen hebben.

Door ANP - 6-1-2017, 21:30 (Update 6-1-2017, 21:30)

De Duitse automaker zal naar verwachting miljarden moeten betalen om verdere vervolging af te kopen.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels. Dat heeft het bedrijf al vele miljarden gekost.