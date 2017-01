Beurzen Verre Oosten boeken kleine winst

TOKIO - De aandelenbeurzen in Azië boekten maandag overwegend kleine winsten, in navolging van de positieve stemming op Wall Street tijdens de laatste handelssessie voor het weekeinde. In Tokio werd niet gehandeld vanwege een nationale feestdag.

Door ANP - 9-1-2017, 7:43 (Update 9-1-2017, 7:43)

Beleggers in het Verre Oosten hielden opnieuw een scherpe blik op de Chinese valutamarkt, na de onverwacht sterke stijging van de yuan vorige week. Maandag gaf de Chinese munt weer wat terrein prijs, terwijl uit recente cijfers bleek dat de internationale valutareserves van China vorige maand verder zijn geslonken.

De dollar sterkte aan ten opzichte van de yen, de euro en vooral het Britse pond. De waarde van het pond zakte in de Aziatische handel naar het laagste punt sinds oktober, nadat premier Theresa May in het weekeinde had benadrukt dat haar regering voor een volledige brexit gaat.

De aandelenbeurzen in Hongkong en Seoul gingen maandag een fractie vooruit. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent.