Turkse lira zakt verder weg

AMSTERDAM - Aan de vrije val van de Turkse lira kwam ook maandagochtend geen einde. Na aanhoudende duikelingen in de eerste week van het jaar werd opnieuw een historisch dieptepunt ten opzichte van de dollar bereikt.

Door ANP - 9-1-2017, 12:03 (Update 9-1-2017, 12:03)

De Turkse munt leverde maandagochtend 2 procent in en staat daardoor nu bijna een kwart lager dan een jaar geleden. De daling van maandag was de sterkste sinds 19 juli vorig jaar, in de nasleep van de mislukte coup in Turkije.

De lira staat zwaar onder druk door de economische problemen in Turkije en de aanhoudende aanslagen en politieke onrust in het land. Kredietbeoordelaar Moody's trapte de week daarbij af met de waarschuwing dat de Turkse economie en bankensector nog verder onder druk komen te staan door de onveilige situatie en de groeiende spanningen in en rond Turkije.