ANP Mars steekt miljarden in dierenklinieken

MCLEAN - Diervoer- en chocolaproducent Mars neemt voor ruim 9 miljard dollar de Amerikaanse exploitant van dierenklinieken VCA over. Dat maakte de eigenaar van diervoermerken Whiskas, Pedigree en Royal Canin maandag bekend.

Door ANP - 9-1-2017, 14:53 (Update 9-1-2017, 14:53)

Het in 1986 opgerichte VCA heeft zo'n achthonderd dierenziekenhuizen en zestig diagnostische laboratoria in de Verenigde Staten en Canada. Daarmee is het een van de grootste bedrijven op het gebied van dierengezondheidszorg.

Mars is al eigenaar van Banfield Pet Hospitals. Het concern heeft een totale jaaromzet van ongeveer 35 miljard dollar, mede dankzij bekende snoepmerken als Mars, Twix, Snickers, M&M's en Doublemint.