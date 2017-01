Europese beurzen sluiten in mineur

ANP Europese beurzen sluiten in mineur

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn maandag overwegend in het rood gesloten. Vooral financiële en oliegerelateerde fondsen waren uit de gratie, op een dag zonder veel bedrijfsnieuws en richtinggevende macro-economische cijfers.

Door ANP - 9-1-2017, 17:51 (Update 9-1-2017, 17:51)

De AEX-index ging 0,4 procent lager de handel uit op 485,10 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 689,46 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. De beurs in Londen steeg daarentegen 0,3 procent. De handel werd daarbij gesteund door een nieuwe koersduikeling van het pond, wat gunstig is voor Britse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

Aegon was bij de hoofdfondsen in Amsterdam de sterkste daler, met een min van 2,7 procent. Verder speelden ING en ABN AMRO tot 1,4 procent kwijt. Alleen NN Group onttrok zich aan de malaise en was met een plus van 1,1 procent juist de grootste winnaar in de AEX.