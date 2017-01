Verlies voor beurs Tokio

ANP Verlies voor beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies gesloten. Japanse beleggers keerden terug van een lang weekeinde omdat maandag niet werd gehandeld vanwege een nationale feestdag. Elders in het Verre Oosten lieten de markten een wisselend beeld zien.

Door ANP - 10-1-2017, 7:23 (Update 10-1-2017, 7:23)

De Nikkei-index eindigde met een min van 0,8 procent op 19.301,44 punten. Farmaceut Takeda kon op belangstelling rekenen na bekendmaking van de overname van het Amerikaanse Ariad Pharmaceuticals voor 5,2 miljard dollar. Met de overname versterkt Takeda zijn positie op het gebied van medicatie tegen kanker. Het aandeel Takeda noteerde vrijwel onveranderd.

In Hongkong stond de Hang Seng in de tussentijdse handel op een winst van 0,6 procent. Beleggers verwerkten cijfers over de Chinese producentenprijzen en inflatie. Daaruit bleek dat de producentenprijzen in China in december in het sterkste tempo zijn gestegen in meer dan vijf jaar omdat Chinese fabrikanten hogere grondstofkosten doorberekenen aan afnemers.

In Seoul ging de Kospi 0,3 procent omlaag en in Sydney verloor de All Ordinaries 0,8 procent.