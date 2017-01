VDL levert aan Amerikaanse autofabrieken

ANP VDL levert aan Amerikaanse autofabrieken

EINDHOVEN - VDL levert geautomatiseerde productielijnen voor een aantal autofabrieken in de Verenigde Staten. Dat maakte het Brabantse industrieconcern dinsdag bekend. Met de orders van BMW, Volvo en een aantal niet met naam genoemde Amerikaanse fabrikanten is dit jaar een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

Door ANP - 10-1-2017, 10:14 (Update 10-1-2017, 10:14)

Dochterbedrijf VDL Steelweld is in Europa al jaren een belangrijke toeleverancier van veel autofabrikanten. Die bedrijven wilden de machines vervolgens ook hebben voor hun Amerikaanse fabrieken. ,,En die ervaring heeft er weer toe geleid dat wij ook voor Amerikaanse klanten in de VS aan de slag gaan'', aldus directeur Peter de Vos.