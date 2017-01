Recordinvesteringen in Nederlands vastgoed

AMSTERDAM - Beleggers hebben niet eerder zo veel geld gestoken in Nederlands vastgoed als afgelopen jaar. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Met een totaal investeringsvolume van 13,5 miljard euro werd het oude record van 13,2 miljard euro uit 2007 overtroffen.

Door ANP - 10-1-2017, 12:34 (Update 10-1-2017, 12:34)

Het nieuwe record is te danken aan een flinke eindspurt. In de eerste drie kwartalen van 2016 werd voor 7,8 miljard euro aan 'stenen' verhandeld. Daar kwam in de laatste drie maanden van het jaar nog 5,7 miljard euro bij. Met name kantoren (5,8 miljard euro) en woningen (3,3 miljard euro) waren in trek. Industrieel vastgoed was goed voor een investeringssom van 1,2 miljard euro, evenveel als een jaar eerder.

De investeringen in winkels vielen met 1,8 miljard euro juist lager uit dan in 2015. Dat komt deels doordat vastgoedinvesteerder Wereldhave in het voorgaande jaar 730 miljoen euro stuksloeg op de winkelportefeuille van branchegenoot Klépierre. Maar ook onzekerheid als gevolg van een aantal grote faillissementen in de detailhandel, zoals die van V&D en Macintosh, speelt volgens CBRE een rol.