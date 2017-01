Betere bescherming gebruikers van e-diensten

ANP Betere bescherming gebruikers van e-diensten

BRUSSEL - De privacy van gebruikers van elektronische berichtendiensten als WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, Skype en Viber moet beter beschermd worden, vindt de Europese Commissie. Brussel wil daarom de regelgeving voor internetbedrijven gelijktrekken met de strengere regels die al voor traditionele telecomproviders gelden, blijkt uit een dinsdag gepresenteerd pakket maatregelen.

Door ANP - 10-1-2017, 13:32 (Update 10-1-2017, 13:32)

Zo wil de commissie internetbedrijven verplichten om zowel de inhoud van e-communicatie als metadata (gegevens over bijvoorbeeld het tijdstip en de locatie van een Skype-gesprek, of de datum en de auteur van een bericht) te anonimiseren of te verwijderen als de gebruiker geen toestemming heeft gegeven voor het bewaren ervan, behalve als dergelijke gegevens nodig zijn voor facturering.

Ook het 'cookie’-beleid wordt gestroomlijnd, terwijl Brussel de bescherming tegen 'spam’ (ongewenste commerciële e-mails of reclames op websites) opvoert.