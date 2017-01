Heijmans bouwt Pieter Baan Centrum Almere

ROSMALEN - Bouwer Heijmans gaat aan de slag met het nieuwe Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere. Het forensisch-psychiatrisch onderzoekscentrum wordt gehuisvest op het terrein van de Oostvaarderskliniek en de bouwsom bedraagt krap 9 miljoen euro.

Door ANP - 10-1-2017, 14:07 (Update 10-1-2017, 14:07)

Het PBC in Almere komt in de plaats van het huidige gedateerde PBC in Utrecht. Heijmans zal onder meer nieuwe kantoren met buitenruimte realiseren. Verder worden een nieuwe entree, een toegangsweg en een parkeerterrein met circa honderd parkeerplaatsen aangelegd.

De voorbereidingen voor de bouw starten nog deze maand. In januari 2018 moet het PBC af zijn. Tijdens de verbouwing blijft de Oostvaarderskliniek in gebruik.