Autoverkoop Volkswagen weer in de lift

WOLFSBURG - Volkswagen heeft in 2016, het jaar dat vooral in het teken stond van de verwerking van het dieselschandaal rond de autobouwer, meer voertuigen aan de man gebracht dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de verkoopcijfers die het Duitse bedrijf dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 10-1-2017, 14:38 (Update 10-1-2017, 15:04)

De totale afzet van Volkswagen en dochtermerken als Audi, Seat, Skoda en Porsche kwam afgelopen jaar uit op 10,3 miljoen auto's. Dat betekent een groei van een kleine 4 procent ten opzichte van het krimpjaar 2015, waarin het gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselvoertuigen aan het licht kwam.

Azië heeft Europa afgelost als de belangrijkste afzetmarkt voor Volkswagen. Dat is met name te danken China, waar het aantal verkochte wagens met ruim 12 procent toenam tot een kleine 4 miljoen. Dat zijn er bijna net zoveel als in heel Europa, waar toch ook sprake was van een groei van 4 procent. In de Verenigde Staten daalde de verkoop met 2,6 procent.

Frauduleuze software

Topman Matthias Müller noemde 2016 ,,een zeer uitdagend jaar'' voor het autoconcern. ,,Wij hebben grote stappen gezet om de dieselcrisis op te lossen en achter ons te laten en hebben tegelijkertijd een proces van fundamentele verandering in gang gezet om Volkswagen klaar te stomen voor de mobiliteit van de toekomst.''

In het najaar van 2015 werd bekend dat Volkswagen jarenlang dieselvoertuigen had verkocht waarvan het motormanagement voorzien was van frauduleuze software. Die zorgde ervoor dat de wagens in laboratoriumproeven veel schoner uit de bus kwamen dan zij in de praktijk waren.

Elektrisch rijden

De vele rechtszaken die onder meer gedupeerde klanten, beleggers en overheden hebben aangespannen, gaan Volkswagen naar verwachting bij elkaar enkele tientallen miljarden euro's kosten. Het bedrijf heeft een aantal van die procedures overigens al afgekocht. Ook sommige oud-bestuurders zullen voor de rechter moeten komen.

Mede om het gebutste imago op te poetsen, investeert Volkswagen de komende jaren veel in elektrisch rijden. Müller benadrukte evenwel dat het bedrijf zijn huidige kernactiviteiten niet uit het oog verliest. In 2017 komen bijna zestig nieuwe modellen op de weg, beloofde hij.