AEX sluit onbewogen dag licht in de min

ANP AEX sluit onbewogen dag licht in de min

AMSTERDAM - De AEX-index van de Amsterdamse effectenbeurs is dinsdag na een zeer rustige handelssessie met een miniem verlies gesloten. Andere Europese beursgraadmeters gingen licht vooruit, op een dag zonder richtinggevend nieuws. In de markt wordt vooral uitgekeken naar de persconferentie van Donald Trump op woensdag en de start van het kwartaalcijferseizoen in de VS op vrijdag.

Door ANP - 10-1-2017, 17:46 (Update 10-1-2017, 18:00)

De AEX eindigde met een verlies van 0,1 procent op 484,74 punten. De MidKap steeg 0,2 procent naar 690,86 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.

Londen deed het zoals vaker de afgelopen tijd iets beter, met een plus van 0,5 procent. Daar worden de beurskoersen gesteund door de aanhoudende zwakte van het Britse pond, die gunstig is voor Britse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

ArcelorMittal

De AEX werd met een plus van 4,6 procent aangevoerd door staalconcern ArcelorMittal. Ook KPN hoorde bij de koplopers. Het telecombedrijf profiteerde met een plus van 0,6 procent van positieve uitlatingen van analisten van Goldman Sachs, die het aandeel KPN op hun favorietenlijst hebben gezet, met een koopadvies.

Tankopslagbedrijf Vopak en verfproducent AkzoNobel sloten de rij met een verlies van circa 1 procent. Andere verliezers waren onder meer SBM Offshore, Aalberts Industries en NN Group, die bijna 1 procent inleverden.

Olie

In de MidKap was Aperam een van de koplopers, met een plus van 2,4 procent. Het roestvrijstaalbedrijf kondigde maandag nabeurs aan zijn activiteiten op het gebied van roestvrijstalen buizen in Frankrijk te willen verkopen aan het Duitse Mutares. Er werd geen verkoopbedrag genoemd.

Optiekbedrijf GrandVision steeg ook 2,4 procent in de MidKap dankzij een aanbeveling door zakenbank Theodoor Gilissen. Air France-KLM was veruit de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3 procent, onder druk van een negatief beleggingsadvies van Barclays.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 51,48 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper bij 54,29 dollar per vat. De euro was met 1,0575 dollar waard, evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op maandag.