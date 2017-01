Tech en auto's in spotlight op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote uitslagen gesloten. Zoals vaker de afgelopen dagen waren vooral technologiefondsen in trek. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq bereikte daardoor een nieuwe recordstand. Verder stonden autobedrijven General Motors en Volkswagen in de belangstelling.

Door ANP - 10-1-2017, 21:34 (Update 10-1-2017, 22:15)

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen sloot met een verlies van 0,2 procent op 19.855,53 punten. De brede S&P 500 eindigde nagenoeg onveranderd op 2268,90 punten. De Nasdaq won 0,4 procent bij 5551,82 punten. Die graadmeter won in de eerste vijf handelsdagen van 2017 al 3 procent en beleeft daarmee de beste start van het jaar sinds 2006.

Autobouwer General Motors hoorde bij de opvallende winnaars op Wall Street. Het moederbedrijf van Chevrolet en Opel won 3,7 procent dankzij rooskleurige prognoses voor de winst in 2017. Het bedrijf kondigde ook aan voor 5 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen.

Yahoo

Volkswagen zag zijn in de VS genoteerde aandelen 0,3 procent stijgen. De Duitse autobouwer bevestigde nagenoeg akkoord te zijn met Amerikaanse autoriteiten over een boete van 4,3 miljard dollar in verband met het slepende dieselschandaal. Daarmee zou verdere vervolging in de zaak worden afgekocht.

Yahoo werd 2,3 procent meer waard na een nieuwe update in het kader van de beoogde overname van de kernactiviteiten van het bedrijf door telecomreus Verizon (plus 0,2 procent). Na de overname verlaat topvrouw Marissa Mayer het investeringsfonds dat van Yahoo overblijft. Dat fonds, dat vooral een groot belang heeft in het Chinese internetbedrijf Alibaba, krijgt de naam Altaba.

Euro

Beleggers op Wall Street kijken verder vooral uit naar de voor woensdag aangekondigde persconferentie van aankomend president Donald Trump en het begin van het Amerikaanse cijferseizoen op vrijdag. De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo openen dan de boeken van het vierde kwartaal.

De olieprijs ging dinsdag omlaag door geluiden dat olieproducenten zich niet aan de binnen oliekartel OPEC afgesproken productiebeperking houden. Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper bij 50,82 dollar per vat. De prijs van Brent zakte met 2,3 procent naar 53,68 dollar per vat.

De euro werd voor 1,0560 dollar verhandeld, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.