Topman Samsung verdachte in schandaal Korea

SEOUL - Een topman van Samsung is verdachte in het schandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Justitie meldde woensdag dat Jay Y. Lee als zodanig is opgeroepen. Lee is vicevoorzitter van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Door ANP - 11-1-2017, 8:16 (Update 11-1-2017, 8:16)

Onderzocht wordt of er een relatie is tussen de steun van Samsung aan stichtingen van een vertrouweling van de president en een besluit van de rijksdienst voor pensioenen om een omstreden fusie tussen twee onderdelen van Samsung te steunen.

President Park is verwikkeld in een schandaal waarbij de vertrouwelinge Choi Son-sil grote Koreaanse bedrijven zou hebben overgehaald tientallen miljoen dollars over te dragen aan stichtingen. Choi zou zich bovendien met staatszaken hebben bemoeid.

Het Zuid-Koreaanse parlement heeft besloten een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen.