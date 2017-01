Kleine uitslagen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam bleef woensdag in de openingsminuten dicht bij huis. Ook elders in Europa kwamen de graadmeters maar mondjesmaat in beweging. Beleggers lijken het rustig aan te doen in afwachting van de persconferentie van aankomend president Donald Trump, later op woensdag. Daarin doet hij mogelijk meer uit de doeken over zijn economisch beleid.

Door ANP - 11-1-2017, 9:20 (Update 11-1-2017, 9:20)

De AEX noteerde kort na de openingsbel vlak op 484,73 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 691,54 punten. De graadmeters in Londen en Frankfurt stonden eveneens vlak. Parijs verloor 0,1 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 de sterkste stijger met een winst van 1,6 procent na een adviesverhoging. Het tegenovergestelde gold voor KPN, dat 1,9 procent inleverde na een adviesverlaging. Daarmee was het telecomconcern veruit de sterkste daler in de AEX.