'Wall Street kauwt na op woorden Trump'

ANP 'Wall Street kauwt na op woorden Trump'

NEW YORK - De beurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een lagere opening. Op Wall Street wordt nog nagekauwd op de persconferentie die Donald Trump woensdag gaf. Verder verwerken beleggers onder meer speeches van verschillende Fed-bestuurders.

Door ANP - 12-1-2017, 14:43 (Update 12-1-2017, 14:44)

Trump zorgde met zijn mediaoptreden opnieuw voor een hoop commotie, maar de langverwachte persconferentie leverde weinig economische inzichten op. Daardoor blijft het voor beleggers nog altijd gissen naar de invulling van het beleid van de aanstaande president van de Verenigde Staten.

Verspreid over het land komen donderdag een reeks bestuurders van de Federal Reserve aan het woord. Zo is Janet Yellen, de president van de koepel van centrale banken, aanwezig op een bijeenkomst met docenten in Washington. Daarnaast houdt de baas van de centrale bank van Philadelphia een toespraak in Pennsylvania. Zijn collega's van Atlanta en Chicago doen mee aan een paneldiscussie in Florida en de Fed-preses van Saint Louis geeft een praatje bij de Forecasters Club in New York.

Delta Air Lines

Bij de bedrijven staat Delta Air Lines in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij heeft ook in het laatste kwartaal van 2016 veel last gehad van druk op de ticketprijzen. Net als in de voorgaande periodes daalde de omzet. Nieuwe loonafspraken met de piloten namen bovendien een flinke hap uit de winst.

Mogelijk laten de koersen van farmaceuten wat herstel zien. Die aandelen stonden woensdag nog onder druk, omdat Trump flink uithaalde naar de farma-industrie vanwege de hoge medicijnprijzen.

Dow Jones

De dollar gaf na de persconferentie van Trump terrein prijs, na de stevige opmars van de munt sinds de presidentsverkiezingen begin november. De euro bereikte daardoor de hoogste waarde ten opzichte van de dollar sinds begin december, nadat de koers begin dit jaar nog naar het laagste peil in veertien jaar was gedaald.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York eindigden woensdag, na een kort dipje, allemaal in de plus. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 19.954,28 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij, op 2275,32 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent en eindigde daarmee op een nieuw slotrecord van 5563,65 punten.